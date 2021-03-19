Умер актер из фильма "Приключения Электроника"

Умер актер из фильма "Приключения Электроника"
Фото: pixabay.com
Артист скончался на 77-м году жизни

Не стало актера Александра Казимирова. Артист скончался в Одессе в возрасте 76 лет. 

Оказалось, что Казимирова не стало еще 13 марта. Об этом сообщил его друг и коллега Юрий Ющенко на своей странице в "Фейсбуке". Точная причина смерти не уточняется.

Напомним, что Казимиров родился в 1944 году в Одессе. Затем артист поступил Одесское театрально-художественное училище. После окончания университета начал выступать в труппе Одесского русского драматического театра имени Иванова. 

За свою карьеру актер снялся в 37 фильмах и сериалах. Самыми яркими его работами были съемки в фильме "Приключения Электроника", где он исполнил роль отца Королькова, и в многосерийном сериале "Ликвидация". Также он снимался в кинолентах "В поисках капитана Гранта", "Снег в июле", "Капитан Немо". 

На сцене театра он играл в постановках "Ромео и Джульетта", "Бесприданница", "Пушкин в Одессе", "Ревизор", "С вечера до полудня" и других. 

Ранее стало известно, что скончался актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков. Артисту было 68 лет. Точная причина смерти звезды театральных подмостков также не сообщается. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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