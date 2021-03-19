Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Не стало актера Александра Казимирова. Артист скончался в Одессе в возрасте 76 лет.
Оказалось, что Казимирова не стало еще 13 марта. Об этом сообщил его друг и коллега Юрий Ющенко на своей странице в "Фейсбуке". Точная причина смерти не уточняется.
Напомним, что Казимиров родился в 1944 году в Одессе. Затем артист поступил Одесское театрально-художественное училище. После окончания университета начал выступать в труппе Одесского русского драматического театра имени Иванова.
За свою карьеру актер снялся в 37 фильмах и сериалах. Самыми яркими его работами были съемки в фильме "Приключения Электроника", где он исполнил роль отца Королькова, и в многосерийном сериале "Ликвидация". Также он снимался в кинолентах "В поисках капитана Гранта", "Снег в июле", "Капитан Немо".
На сцене театра он играл в постановках "Ромео и Джульетта", "Бесприданница", "Пушкин в Одессе", "Ревизор", "С вечера до полудня" и других.
Ранее стало известно, что скончался актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков. Артисту было 68 лет. Точная причина смерти звезды театральных подмостков также не сообщается.
Правительство ФРГ потратит средства на преобразование советской трубы, по которой сейчас поступает газ в Европу
Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике