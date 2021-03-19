Фирсов раскрыл правду о долгах Легкоступовой перед смертью

Фирсов раскрыл правду о долгах Легкоступовой перед смертью
Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов. Фото: Пресс-служба
Яхтсмен очень недоволен тем, что его называют абъюзером и альфонсом

Вдовец Юрий Фирсов заявил, что его покойная жена Валентина Легкоступова в последние годы перед смертью лишилась практически всех своих сбережений и влезла огромные долги.

Родственники Валентины Легкоступовой сомневаются, что причиной ее смерти стал несчастный случай. Более того, родные певицы уверены, что в этом замешан Фирсов, который жаждал наследства покойной.

Вдовец же заявляет, что у певицы вовсе и не было никаких денег в последнее время. У нее практически не было выступлений, а незадолго до того, как развестись с Алексеем Григорьевым в 2018 г., артистка потеряла бизнес. Об этом Фирсов рассказал издательству "Комсомольская правда".

Фирсов очень недоволен тем, что его обвиняют в насилии и считают альфонсом.

"Да она такой была человек – на нее голос нельзя повысить, она бы сразу пинками из дома погнала",

– уверяет вдовец.

Муж покойной, кроме того, заявляет, что даже помогал Легкоступовой погашать долги, платил за учебу сына, а также они вместе посылали деньги ее матери.

Фирсов рассказывает, что после госпитализации певицы ее дочка забрала все пары ключей от жилплощади, где остались его личные вещи, позже включенные в общее наследство.

"Я остался фактически бомжом", – жалуется муж покойной.

Все оставшееся имущество Легкоступовой было передано семье. Квартиру певица завещала дочери, матери и сыну – дом, Григорьеву – дорогая машина и дом в Феодосии. Помимо наследства остались и долги в размере 4 миллионов рублей. Их распределят между всеми наследниками.

Фирсов продолжает утверждать, что не виноват в смерти артистки. Он подтверждает, что несколько дней они с покойной выпивали, но он ее не заставлял, на то были другие причины. Он не бегает от следствия, не сидит в СИЗО, ему нечего скрывать, поэтому он невиновен.

Ранее дочь Легкоступовой Анетта Бриль обвинила Фирсова во лжи и заявила, что подозревает его в убийстве матери.

Анна АГАБАБОВА

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