Отношения Гитаны Леонтенко с наследницей не такие хорошие, как могло показаться публике

Скандал вокруг борьбы за наследство Алексея Баталова не утихает до сих пор. И если родные народного артиста, похоже, ждут, когда уже все закончится, то Михаил Цивин и Наталья Дрожжина сдаваться не намерены. Скандальная парочка продолжает хоть по всевозможным ток-шоу и делится с публикой шокирующими новостями о семье актера.

В этот раз Цивин появился в студии программы "Пусть говорят". Мужчина, который обвиняется в мошенничестве, заявил, что вдова Баталова не такая уж правильная, как считает общественность. В частности, юрист пригрозил обнародовать переписку с дочерью звезды киноленты "Москва слезам не верит".

Часть сообщений, которые порочат Гитану Леонтенко, мужчина все-таки показал.

"Маша говорит: "Моя мать жестока и беспощадна. Я для нее – зверюшка". Эти документы заверены судебным приставом и будут использоваться нами во время заседаний",

– подчеркнул Цивин.

Супруг Дрожжиной также рассказал, что вдова ненавидит дочь Баталова от первого брака, а после и вовсе заявил, что у Леонтенко "грехов больше, чем на нас всех". Цивин еще раз попытался донести до публики, что все документы вдова народного артиста подписывала добровольно, а сейчас просто мстит ему и его жене.

Кстати, недавно выяснилось, что Баталов почти выдал дочь за известного продюсера взамен на часть наследства. Актер не скрывал, что очень волнуется за свою дочь Марию, которая с рождения страдает ДЦП.

Родители девушки переживали, что из-за болезни ей будет непросто, поэтому рассматривали возможность заключения фиктивного брака. Супругом Марии должен был стать Зураб Джапаридзе, которому взамен обещали четверть наследства дочери.

Однако продюсер понял, что не готов отказаться от своей семьи, поэтому от предложения отказался.