Желающих приобрести недвижимости певицы пока немного

Родители Юлии Началовой пытаются продать квартиру певицы. Сейчас роскошные апартаменты артистки в столичном ЖК "Кутузовская Ривьера" стоят 90 миллионов рублей.

При этом важно отметить, что изначально квартира знаменитости стоила на 10 миллионов дороже. Но, судя по всему, желающих покупать недвижимость покойной артистки за 100 миллионов рублей не нашлось, поэтому родители решили сделать будущим покупателям большую скидку.

Сейчас всеми вопросами, которые связаны с квартирой, занимаются родители Юлии и адвокат, который представляет интересы ее семьи, пишет "Телепрограмма".

Однако не исключено, что деньги от продажи достанутся не только родным Началовой, поскольку ее бывший гражданский муж принципиально не собирается отказываться от квартиры. Александр Фролов требует, чтобы родные Началовой вернули ему часть средств, которые получат от продажи.

При этом квартиру Юлия получила от своего бывшего мужа – футболиста Евгения Алдонина. У Фролова же Началова попросила 20 миллионов рублей для организации своего юбилейного концерта. В качестве гарантии, что она вернет средства, артистка отписала своему хоккеисту половину квартиры. Теперь избранник артистки требует эти деньги обратно, торопя родных Началовой с продажей недвижимости.

Однако отец Фролова уверяет, что на самом деле деньги ушли вовсе не на организацию концерта, а на ремонт той самой квартиры. Мол, у певицы не было денег, поэтому хоккеист предложил знаменитости обустраивать жилище вместе.