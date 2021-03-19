Актриса решила сделать выбор в пользу здоровья

Регина Мянник решила поделиться с подписчицами важной новостью. Актриса сообщила, что избавилась от грудных имплантов, потому что начала переживать за свое здоровье.

Звезда предстала перед подписчиками в бандаже и объяснила, почему вдруг решила избавиться от "инородного тела". На операцию Мянник вдохновил пример Леры Кудрявцевой.

Регина подчеркнула, что увеличила себе грудь еще в 1990-х годов. Сейчас же она поняла, что в будущем столь длительное ношение имплантов может сильно навредить ее здоровью.

"У меня не было таких серьезных проблем, которые имелись у Леры Кудрявцевой, но какие-то серьезные осложнения уже возникали",

– честно призналась актриса, радостно сообщив, что "опасность миновала".

Регина добавила, что после операции не испытывает дискомфорт, а боль вполне терпима, хотя операция была долгой. Также звезда не расстраивается, что теперь у нее будет примерно первый размер груди. Напротив, без грудных имплантов она нравится себе гораздо больше.

Также Мянник не стала отговаривать поклонниц от маммопластики, но все-таки упомянула, что проблемы со здоровьем возникнуть могут, пишет РИА ФАН.

Напомним, в конце 2019 года у Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди. К счастью, операция прошла успешно, однако восстанавливалась телеведущая очень долго.