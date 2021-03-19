Певец с нетерпением ждет рождения шестого ребенка

В семье Валерия Меладзе ожидается пополнение. Певец больше не скрывает, что скоро станет отцом, между прочим уже в шестой раз. Этим радостным событием он поделился с поклонниками на своей страничке в "Инстаграме".

55-летний Меладзе опубликовал фотографию, где он ужинает в ресторане вместе со своими тремя дочками от первого брака. На их лицах красуются улыбки.

Под фотографией исполнитель с гордостью утверждает, что его дети являются самым ценным и лучшим, что у него есть и всегда будут занимать главное место в его жизни.

"Похоже, скоро понадобится еще один стул" – с юмором завершает свой пост певец.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Под постом Мелазде его активно поздравляют и соглашаются с его словами: "Здорово быть вместе!", "Видимо скоро в вашей семье на одного талантливого человечка станет больше!", "Быть папой – это круто", "Как правильно вы, Валерий, мыслите. Ведь дети – самое главное".

Жена Меладзе Альбина Джанабаева первой поделилась радостью с поклонниками. Недавно певица выложила на своей странице в "Инстаграм" фото, тем самым подтвердив, что в ближайшее время станет мамой в третий раз.

После того, как поклонники узнали новость о пополнении в семье артистов, они начали искренне радоваться и поздравлять их. Тем не менее, вместо благодарности Джанабаева недовольно высказалась, что поздравлять будущих родителей еще рано. Пара будет рада принять теплые слова, когда ребенок появится на свет. Также звезда отчетливо дала понять, что не хочет выставлять на всеобщее обозрение, как протекает ее беременность.