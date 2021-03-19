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Актер Театра российской армии Виталий Стремовский умер. Трагическую новость сообщил его сын Илья Стремовский.
Причиной смерти заслуженного артиста России и режиссера стал COVID-19. Сын Стремовского с горечью написал в "Фейсбук", что организм его отца не справился с вирусом.
О дате и месте прощания станет известно позже.
Актер родился в столице в 1947 году. Стремовский стал выпускником школы-студии МХАТ. Почти полвека прослужил в Театре российской армии. На актерской карьере Стремовский останавливаться не стал и получил режиссерское образование. За свою жизнь он поставил не мало спектаклей, например "Схватку", "Старого холостяка и распутников" и другие постановки.
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