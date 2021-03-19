Актера не стало на 74-м году жизни

Актер Театра российской армии Виталий Стремовский умер. Трагическую новость сообщил его сын Илья Стремовский.

Причиной смерти заслуженного артиста России и режиссера стал COVID-19. Сын Стремовского с горечью написал в "Фейсбук", что организм его отца не справился с вирусом.

О дате и месте прощания станет известно позже.

Актер родился в столице в 1947 году. Стремовский стал выпускником школы-студии МХАТ. Почти полвека прослужил в Театре российской армии. На актерской карьере Стремовский останавливаться не стал и получил режиссерское образование. За свою жизнь он поставил не мало спектаклей, например "Схватку", "Старого холостяка и распутников" и другие постановки.