Композитор трогательно поздравил своего друга с днем рождения

Сегодня Валерию Леонтьеву исполняется 71 год. В честь этого знаменательного события Игорь Крутой решил опубликовать пост, в котором рассказал поклонникам артиста о той стороне его жизни, о которой публике почти ничего не известно.

Леонтьев тщательно скрывал свою личную жизнь от своих поклонников, при этом всегда выкладывался на сцене, устраивая грандиозные шоу и эпатируя публику необычными нарядами. О жизненных перипетиях знают лишь самые близкие друзья певца. И, как оказалось, в жизни знаменитости не все так гладко, как может показаться на первой взгляд.

"Наверное, у всех складывается впечатление легкости и удачливости жизни и карьеры Валеры... Но это далеко не так. Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать",

– написал композитор в своем "Инстаграме".

Крутой пожелал своему другу счастья, подчеркнув, что очень хочет, чтобы Леонтьев чаще улыбался своей фирменной улыбкой, которая появляется на его лице после прочтения матерных частушек.

Также композитор признался, что очень бы хотел, чтобы народный артист радовал своих поклонников новыми песнями, программами и возможностью общаться с Гением.

Ранее Александр Богданович раскрыл информацию, о том, что Леонтьев начал поиск суррогатной матери для рождения своего ребенка. Это стало причиной крупной ссоры между мужчинами, которые дружили долгое время.