Артистка прикрыла интимные места руками

Певица Ольга Серябкина не перестает удивлять поклонников откровенными снимками. Бывшая участница группы Serebro выложила новую провокационную публикацию на своей страничке в "Инстаграме".

На этот раз на трех фотографиях она красуется в безрукавке из крупных цепей на голом теле, о чем можно догадаться, глядя на второй кадр. На снимке артистка, которую видно по грудь, лежит и прикрывает интимные места руками.

Под фотографиями звезда решила развернуть дискуссию на тему татуировок.

"Стоит ли ее делать? Какую? Где? А вдруг пожалею? Или сейчас вообще никто не парится на эту тему? И все-таки она останется с тобой на всю жизнь", – рассуждает она.

По словам Серябкиной, она решалась набить тату около пяти лет, даже купила специальную машинку, но так и не поняла где и что бить. Также певица поразмышляла, должны ли татуировки нести в себе какой-то смысл или же их можно носить просто как красивый рисунок или надпись.

В конце своего поста исполнительница хита "Если ты меня не любишь" попросила у подписчиков обратную связь. Ей стало интересно, не пожалели ли спустя время поклонники, набившие тату с ее изображением или просто связанные с ней и ее творчеством, и как вообще изменилось их отношение к тату через какой-то период.

Мнения подписчиков разделились: "Не нужно портить такое чистое тело"; "Ты и так красивая без тату"; "Если хочется-делать. Я свои не замечаю"; "Я вообще за татуировки, но только те, что несут смысл".

Откликнулись даже поклонники, которые оставили у себя на теле надписи или рисунки, связанные с Серябкиной: "Самое важное значение. Навсегда в моем сердце. Ты сама все знаешь и, надеюсь, помнишь".

Напомним, что недавно на странице певице вновь красовался откровенный снимок, который не остался без внимания. На фотографии звезда в полупрозрачном нижнем белье, которое подчеркивает достоинства певицы.



