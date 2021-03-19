Спустя годы артистка признала, что была не права

Среди звезд российской эстрады часто происходят конфликты. Поводы могут быть самыми разными. Ссора между Галиной Ненашевой и Людмилой Зыкиной, например, произошла из-за русской народной песни.

В эфире шоу "Судьба человека" Ненашева рассказала, что много лет назад артистки выступали на концерте в Молдавии. Тогда певица решила исполнять известную русскую "Калинку". Выбор песни не одобрила Людмила Георгиевна, потому что сама приехала выступать с этой же композицией.

Тогда Зыкина подошла к коллеге и попросила ее исполнить другую песню. Но Ненашева не дала ей точного ответа. В итоге артистка вышла выступать раньше Людмилы Георгиевны и спела ту самую "Калинку".

Похоже, что Зыкину такой поступок знаменитости очень разозлил. После концерта она подошла к Ненашевой и сказала: "Я тебе это припомню". Такой поступок вызвал у исполнительницы "Калинки" лишь недоумение.

"Через несколько лет в Колонном зале был концерт. Зыкина приболела и не выступала. Я спела песню "Течет Волга". Потом был концерт в эфире телевидения, но меня вырезали: якобы там колонна мешала. Это Зыкина приложила руку",

– поделилась звезда с Борисом Корчевниковым, подчеркнув, что ее коллега специально строила преграды, чтобы она не выступала в Москве.

Свою неправоту Зыкина признала лишь спустя много лет. Тогда она подошла к артистке, взяла ее за руки и попросила прощения.

Ранее Надежда Бабкина рассказала о своем отказе от профессиональной помощи Зыкиной.