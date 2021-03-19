Как Зыкина отомстила известной певице за невыполненный приказ

Как Зыкина отомстила известной певице за невыполненный приказ
Людмила Зыкина. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Спустя годы артистка признала, что была не права

Среди звезд российской эстрады часто происходят конфликты. Поводы могут быть самыми разными. Ссора между Галиной Ненашевой и Людмилой Зыкиной, например, произошла из-за русской народной песни. 

В эфире шоу "Судьба человека" Ненашева рассказала, что много лет назад артистки выступали на концерте в Молдавии. Тогда певица решила исполнять известную русскую "Калинку". Выбор песни не одобрила Людмила Георгиевна, потому что сама приехала выступать с этой же композицией. 

Тогда Зыкина подошла к коллеге и попросила ее исполнить другую песню. Но Ненашева не дала ей точного ответа. В итоге артистка вышла выступать раньше Людмилы Георгиевны и спела ту самую "Калинку". 

Похоже, что Зыкину такой поступок знаменитости очень разозлил. После концерта она подошла к Ненашевой и сказала: "Я тебе это припомню". Такой поступок вызвал у исполнительницы "Калинки" лишь недоумение. 

"Через несколько лет в Колонном зале был концерт. Зыкина приболела и не выступала. Я спела песню "Течет Волга". Потом был концерт в эфире телевидения, но меня вырезали: якобы там колонна мешала. Это Зыкина приложила руку", 

поделилась звезда с Борисом Корчевниковым, подчеркнув, что ее коллега специально строила преграды, чтобы она не выступала в Москве. 

Свою неправоту Зыкина признала лишь спустя много лет. Тогда она подошла к артистке, взяла ее за руки и попросила прощения. 

Ранее Надежда Бабкина рассказала о своем отказе от профессиональной помощи Зыкиной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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