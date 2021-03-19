Девушка не понимает, почему супруга испытывает такую ненависть к ней

Ирен Гарсия, которую обвиняют в разрушении брака Павла Мамаева, всячески делает попытки оправдаться перед публикой, отвечая на нападки жены футболиста Аланы.

Любовница игрока "Ростова" из Испании уверяет, что она совершенно простая и нормальная девушка. Рушить семью Мамаева она не собиралась. Когда они только встретились, футболист забыл упомянуть тот факт, что он женат. Сейчас их отношения – это настоящая любовь. Об этом девушка рассказала телеграм-каналу "Рябиков".

Ирен Гарсия искренне не понимает, почему Алана Мамаева испытывает такую ненависть и злость к ней.

"Она знает, что я хорошая девушка и элегантная", – заявила испанка, добавив, что она не девушка легкого поведения, в чем подозревала ее Алана.



По мнению девушки, жена возлюбленного попросту боится ее, поэтому "сходит с ума" и постоянно подделывает переписки и разговоры, придумывает небылицы, чтобы выставить соперницу в плохом свете.

Недавно Ирен поделилась подробностями их отношений со знаменитым футболистом и заявила, что никогда бы не пошла с футболистом на свидание, если бы была в курсе, что он женат.

Напомним, что не так давно Алана Мамаева объявила на своей странице в социальных сетях, что твердо намерена развестись с изменщиком спустя 8 лет семейной жизни.