Испанская возлюбленная Мамаева ответила на обвинения его жены

Испанская возлюбленная Мамаева ответила на обвинения его жены
Павел Мамаев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка не понимает, почему супруга испытывает такую ненависть к ней

Ирен Гарсия, которую обвиняют в разрушении брака Павла Мамаева, всячески делает попытки оправдаться перед публикой, отвечая на нападки жены футболиста Аланы. 

Любовница игрока "Ростова" из Испании уверяет, что она совершенно простая и нормальная девушка. Рушить семью Мамаева она не собиралась. Когда они только встретились, футболист забыл упомянуть тот факт, что он женат. Сейчас их отношения – это настоящая любовь. Об этом девушка рассказала телеграм-каналу "Рябиков". 

Ирен Гарсия искренне не понимает, почему Алана Мамаева испытывает такую ненависть и злость к ней. 

"Она знает, что я хорошая девушка и элегантная", – заявила испанка, добавив, что она не девушка легкого поведения, в чем подозревала ее Алана. 

По мнению девушки, жена возлюбленного попросту боится ее, поэтому "сходит с ума" и постоянно подделывает переписки и разговоры, придумывает небылицы, чтобы выставить соперницу в плохом свете.  

Недавно Ирен поделилась подробностями их отношений со знаменитым футболистом и заявила, что никогда бы не пошла с футболистом на свидание, если бы была в курсе, что он женат. 

Напомним, что не так давно Алана Мамаева объявила на своей странице в социальных сетях, что твердо намерена развестись с изменщиком спустя 8 лет семейной жизни.  

Анна АГАБАБОВА

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