Телеведущая опровергла информацию о том, что дала бывшему заключенному 50 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Собчак незамедлительно прокомментировала новости о том, что она заплатила 50 тысяч рублей маньяку из Скопина Виктору Мохову за интервью, указав на то, что это фейк.

О том, что мужчина якобы получил от звезды деньги, ранее написал телеграм-канал Mash. Медиадива же в "Телеграме" заявила, что фальшивый слух канал распустил из-за обиды, чтобы отомстить за то, что она переманила их бывшего сотрудника к себе в штат.

По словам знаменитой телеведущей, Мохова отводят в полицейский участок и с помощью коррумпированных сотрудников записывают якобы интервью с ним.

"Никаких денежных переговоров с Моховым никогда не вела, в ресторан не ходила. Да, он никому не дает интервью – но я нашла возможность сделать этот фильм", – поделилась она.

Собчак также подтвердила, что снимает документальное кино, только оно будет не о Мохове, а "о жутких преступлениях, на которые способен человек".

К слову, недавно оскорбленная ложью Ксения Собчак вышла из себя и обозвала журналистов, которые распустили неправдивые слухи о ее встрече со "скопинским маньяком" и указала на то, что им не место в профессии.