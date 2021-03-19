Собчак возмутили слухи о гонораре "скопинскому маньяку" за интервью

Собчак возмутили слухи о гонораре "скопинскому маньяку" за интервью
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая опровергла информацию о том, что дала бывшему заключенному 50 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Собчак незамедлительно прокомментировала новости о том, что она заплатила 50 тысяч рублей маньяку из Скопина Виктору Мохову за интервью, указав на то, что это фейк.

О том, что мужчина якобы получил от звезды деньги, ранее написал телеграм-канал Mash. Медиадива же в "Телеграме" заявила, что фальшивый слух канал распустил из-за обиды, чтобы отомстить за то, что она переманила их бывшего сотрудника к себе в штат. 

По словам знаменитой телеведущей, Мохова отводят в полицейский участок и с помощью коррумпированных сотрудников записывают якобы интервью с ним.

"Никаких денежных переговоров с Моховым никогда не вела, в ресторан не ходила. Да, он никому не дает интервью – но я нашла возможность сделать этот фильм", – поделилась она.

Собчак также подтвердила, что снимает документальное кино, только оно будет не о Мохове, а "о жутких преступлениях, на которые способен человек". 

К слову, недавно оскорбленная ложью Ксения Собчак вышла из себя и обозвала журналистов, которые распустили неправдивые слухи о ее встрече со "скопинским маньяком" и указала на то, что им не место в профессии. 

Анна АГАБАБОВА

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То есть фото из кафе это фотомонтаж?
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