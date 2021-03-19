Хостел для студентов серьезно нарушал комфорт жильцов

Не так давно Паулина Андреева и Федор Бондарчук переехали в свою новую квартиру, которая расположена в одном из самых элитных районов Москвы. Без трудностей, к сожалению, не обошлось.

Как рассказали соседи звездной пары, ремонт в квартире начался еще в 2018 году, когда режиссер и приобрел новое жилье. Первоначальный вариант отделки супругам не понравился, поэтому Бондарчук нанял вторую бригаду рабочих, которые переделали ремонт. Все работы были завершены только к началу этого года.

Однако были и другие проблемы. Например, когда в СМИ появилась информация о том, что в доме будут жить Бондарчук и Андреева, на первом этаже вдруг неожиданно открылся хостел.

"Дешевую ночлежку", как пишет "Собеседник", тут же облюбовали иностранные студенты, которые нарушили привычную жизнь жителей элитного дома.

"По ночам стены ходуном ходили – мне моя подруга рассказывала. Она живет этажом выше и всю ночь уснуть не могла, так эти студенты резвились. Всем жильцам пришлось писать письмо едва ли не Путину, чтобы этот бордель закрыли. Наверное, и Федор подписал",

– предположила соседка режиссера.

В итоге к мнению жильцов прислушались, а хостел прикрыли, поэтому жить новоиспеченные родители и их сын будут в спокойных условиях. Соседи, кстати, очень ждут, когда Паулина уже начнет выходить на прогулки с малышом. А пока они гадают, на кого же похож Иван: на актрису или на режиссера.

Андреева, кстати, на детской площадке еще не появлялась, но это вполне объяснимо, ведь погода в столице, мягко говоря, не совсем подходящая для прогулок с новорожденным ребенком.

Напомним, что не так давно Паулина Андреева впервые стала мамой. Актриса подарила Бондарчуку сына. Мальчика, который появился на свет 2 марта, назвали Иваном.