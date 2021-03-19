Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Не так давно Паулина Андреева и Федор Бондарчук переехали в свою новую квартиру, которая расположена в одном из самых элитных районов Москвы. Без трудностей, к сожалению, не обошлось.
Как рассказали соседи звездной пары, ремонт в квартире начался еще в 2018 году, когда режиссер и приобрел новое жилье. Первоначальный вариант отделки супругам не понравился, поэтому Бондарчук нанял вторую бригаду рабочих, которые переделали ремонт. Все работы были завершены только к началу этого года.
Однако были и другие проблемы. Например, когда в СМИ появилась информация о том, что в доме будут жить Бондарчук и Андреева, на первом этаже вдруг неожиданно открылся хостел.
"Дешевую ночлежку", как пишет "Собеседник", тут же облюбовали иностранные студенты, которые нарушили привычную жизнь жителей элитного дома.
"По ночам стены ходуном ходили – мне моя подруга рассказывала. Она живет этажом выше и всю ночь уснуть не могла, так эти студенты резвились. Всем жильцам пришлось писать письмо едва ли не Путину, чтобы этот бордель закрыли. Наверное, и Федор подписал",
– предположила соседка режиссера.
В итоге к мнению жильцов прислушались, а хостел прикрыли, поэтому жить новоиспеченные родители и их сын будут в спокойных условиях. Соседи, кстати, очень ждут, когда Паулина уже начнет выходить на прогулки с малышом. А пока они гадают, на кого же похож Иван: на актрису или на режиссера.
Андреева, кстати, на детской площадке еще не появлялась, но это вполне объяснимо, ведь погода в столице, мягко говоря, не совсем подходящая для прогулок с новорожденным ребенком.
Напомним, что не так давно Паулина Андреева впервые стала мамой. Актриса подарила Бондарчуку сына. Мальчика, который появился на свет 2 марта, назвали Иваном.
Американцы пытаются перекрыть нам кислород по всем фронтам
О том, каких размеров была сама Америка в то время, тактично умолчали