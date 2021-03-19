Парень поделился подробностями романа с девушкой

Российский видеоблогер, певец Рома Желудь рассказал о своем романе с бывшей возлюбленной, известной моделью Елизаветой Адаменко. Девушка уже успела побывать замужем за бывшим главой "Лукойла" Валентином Ивановым, не достигнув и 20-летнего возраста.

Так, Рома признался, что строил отношения с приглянувшейся ему Лизой, когда та уже была в замужестве. Звезда вспоминает, что связь с девушкой была нереально "космической" – пылкие чувства сломали даже такую преграду, как семейный брак.

Елизавета к тому моменту еще не успела принять участие в седьмом сезоне шоу "Холостяк". Рома познакомился с девушкой на одной из вечеринок и сразу же начал с ней целоваться. Однако пару заметил сам экс-глава "Лукойла".

"Это была жесть. Но ее я люблю, Лиза – очень хорошая девочка", – заявил видеоблогер в эфире шоу "Алена, блин" на "ЮТуб".

К несчастью, роман был весьма недолгим. Сам Желудь утверждает, что причиной расставания стала не влиятельность Валентина Иванова, а его личное желание побыть какое-то время в одиночестве.

Сама Лиза, к слову, также в прошлом году рассказала о своих чувствах на шоу "Алена, блин". Однако Адаменко ни слова не произнесла про свой роман с блогером. Девушка лишь призналась, что была влюблена в своего давнего кумира еще с подросткового возраста и часто с ним переписывалась.

Брак Иванова с моделью завершился уже через год после свадьбы – причиной стали постоянные скандалы, интимные фото юной модели и ее любовь к вечеринкам. После этого звезда попытала счастья на "Холостяке" в борьбе за сердце московского стоматолога. Однако выбор потенциального избранника пал на горячую фотомодель из Кубы, передает Ura.ru.