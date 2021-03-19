"Замечательная девочка": Шаляпин объяснил отношения с богатой внучкой Гурченко

"Замечательная девочка": Шаляпин объяснил отношения с богатой внучкой Гурченко
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец заявил, что родственница покойной актрисы близка ему по духу

Недавно общественность заговорила о том, что Прохор Шаляпин состоит в отношениях с наследницей миллионов Людмилы Гурченко Еленой Королевой. Артист и внучка звезды кинокартины "Вокзал на двоих" появились на одном из светских мероприятий, что спровоцировало новые сплетни. Финалист проекта "Фабрика звезд-6" решил прояснить ситуацию.

По словам Шаляпина, народ опять перевернул все с ног на голову. На самом деле Прохора и Елену связывают исключительно дружеские отношения.

"Она замечательная девочка. Очень хорошая, добрая, неиспорченная. Роман мне с Леной не надо приписывать", – заявил певец.

В интервью "Телепрограмме" Шаляпин признался, что состоит в отношениях с некой канадкой. Артист и загадочная незнакомка постоянно находятся на связи. Что касается Королевой, то Прохор считает ее близким по духу человеком.

Знаменитость еще раз акцентировал внимание на том, что их с Еленой совместное появление на публике не говорит о романе. Певец давно привык к тому, что ему приписывают любовные отношения с различными женщинами.

"С кем не прикоснись – сразу роман. Что с 80-летней актрисой, что с молодежью. Все со мной… Я прекрасно к этому отношусь", – добавил Шаляпин.

Напомним, мать Королевой, Мария, является родной дочерью Людмилы Марковны и сценариста Бориса Андроникашвили. После смерти Гурченко завещала ей и внучке дачу и коллекцию бриллиантов. По некоторым данным, состояние оценивается в несколько миллионов рублей.

Ранее стало известно о том, что Шаляпин и Королева вместе пришли в студию шоу "Звезды сошлись". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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