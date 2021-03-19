Певица отметила, что является обычным человеком, склонным к разным внешним переменам

Ева Польна раскритиковала работников СМИ, которые в своих материалах постоянно поднимают тему ее несовершенной фигуры. Бывшая солистка группы "Гости из будущего" не поскупилась на хлесткие выражения.

Артистке уже надоели обсуждения, касающиеся ее тела.

"Потолстела-похудела-разнесло-усохла!! Вы в себе?? Неужели вам за такую тупую историю зарплату выдают?" – обратилась певица к журналистам.

Ева заявила – чрезмерный интерес к чужому весу говорит о наличии у человека одного из видов извращений. Польна обратила внимание на то, что женщины могут по-разному выглядеть в течение дня, поэтому указывать на какие-либо "недостатки" как минимум некультурно.

Знаменитость решила высказаться о своем тяжелом графике, который непосредственно влияет на ее внешний вид. Так, при наличии работы артистка часто забывает о нормальном питании. Когда же выпадает возможность полноценно отдохнуть, звезда старается брать от жизни все.

Также певица напомнила, что на вес часто влияют болезни, стресс, эмоциональное выгорание и прочие явления, свойственные живому человеку.

Ева акцентировала внимание на том, что она является женщиной, а не каким-либо феноменом. Артистка добавила – не стоит забывать о расширении транслируемой на экранах картинки. Так, из-за широкоформатности телевидения иногда кажется, что та или иная звезда выглядит гораздо полнее, чем есть на самом деле.

"Так что работники пера – отвяжитесь от моей задницы и займитесь делом!" – призвала Польна.

В конце публикации знаменитость посоветовала общественности любить себя и наслаждаться жизнью.