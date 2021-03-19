Уход Азизизы сильно сказался на артисте

Некоторое время назад появились слухи о том, что Филипп Киркоров намерен оставить кресло члена жюри популярного шоу "Маска". Создатели передачи решили успокоить фанатов короля российской эстрады и заявили – данная информация является ложью.

Новости об уходе Киркорова с проекта начали распространяться после того, как шоу покинула певица Азиза, скрывающаяся под маской Пингвина. На раскрытии личности этого героя настаивал именно Филипп Бедросович. Исполнитель хита "Просто подари" думал, что под костюмом птицы прячется Анита Цой.

Сама Азиза была крайне недовольна решением членов жюри. Певица упрекнула их в том, что они лишили ее возможности показать себя на проекте. Киркоров сильно пожалел о своем вердикте, ведь артисты дружат уже много лет. Громкий уход Азизы подкосил его.

Также ранее произошел еще один случай, укрепивший слухи об уходе Филиппа Бедросовича. Во время активных обсуждений после выступления Банана артист заявил, что его коллеги являются злыми людьми и что он рано или поздно уйдет от них.

В беседе с "Телепрограммой" создатели "Маски" опровергли все распространяющиеся по Интернету сплетни.

"Это фейк! Ничего подобного не обсуждалось!" – отметили они.

Так что зрители музыкального проекта смогут и дальше наблюдать за ярко выраженными эмоциями Филиппа Киркорова и его не менее яркими нарядами.

Кстати, несколько дней назад Ксения Бородина раскритиковала короля российской эстрады из-за его бурной реакции на имя дочери Нюши. Он был в шоке, когда узнал, что наследницу певицы зовут Симба.