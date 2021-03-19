Таким образом певица ответила телеведущей на насмешки в свой адрес

Накануне на инстаграм-странице Алены Кравец появилась публикация, посвященная Дане Борисовой. Певица раскритиковала телеведущую за то, что она периодически резко высказывается в адрес российских звезд.

Кравец напомнила, что под критику Борисовой попадали Анастасия Волочкова, Маша Малиновская, Виталина Цымбалюк-Романовская и другие.

"Эта малахольная дамочка смеет ехидно комментировать внешность знаменитостей!" – возмутилась Алена.

Артистка рассказала о том, что как-то раз и ей досталось от скандальной блондинки. Якобы однажды Дана высмеяла ее из-за наличия парика.

В ответ Кравец опубликовала две фотографии, на которых запечатлена Борисова. В глаза сразу же бросаются небрежно выглядящие волосы телезвезды.

"Жалко мне ее, юродивую, больно вашей Аленушке видеть ее такой, с сожженными волосенками", – с сарказмом написала артистка.

Она предложила подарить Дане парик, чтобы та выглядела так, как подобает знаменитости. Также Алена обратилась к своим многочисленным поклонницам. Певица посоветовала им следить за внешностью и никогда не пользоваться дешевыми средствами для красоты.

Подписчики Кравец призвали закончить эту войну между двумя звездами.

"Алена, Вы если умная, то не должны опускаться ниже плинтуса", "Алена, ты прекрасная, достойная девушка, не нужно тратить свое драгоценное время на каких-то завистников", "Собаки лают, караван идет!" – отметили пользователи Сети.

Ранее Алена Кравец заявила о том, что собирается сменить пол. Позже выяснилось, что речь идет о ремонте в будуаре – дамской комнате, наполненной элементами роскоши.