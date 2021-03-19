Чем сейчас занимается и как выглядит Пирогов из "Брата-2"

Чем сейчас занимается и как выглядит Пирогов из "Брата-2"
Кирилл Пирогов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Исполнитель роли экранного бандита снялся более чем в 50 картинах

Кирилл Пирогов остается одной из самых закрытых личностей, о которой практически ничего не известно. Самые известные роли были отыграны в фильмах "Брат-2", "Доктор Живаго", "Сестры" и "Братство". Артист давно имеет амплуа разностороннего и талантливого актера, который с легкостью способен справиться с любой задачей, поставленной кинорежиссером.

Интерес Кирилла к искусству растет корнями из детства – еще в школьном возрасте он интересовался театральной сценой, посвящая любимому хобби все свободное время. После получения аттестата о среднем образовании молодой Пирогов решил учиться в "Щуке", где сразу же покорил комиссию. Позднее студент попал в группу Петра Фоменко. В середине 1990-х Пирогов дебютировал в картине "Орел и решка", роль в которой принесла ему успех.

Вскоре Кирилла позвали на съемки в дилогию "Брат". Во второй части он сыграл ветерана Чеченского войны, Илью Сетевого – близкого друга главного героя Сергея Бодрова-младшего. После этого снялся в его "Сестрах". По слухам, сейчас артист ставит выпускные спектакли в "Щуке" и продолжает сниматься в фильмах примерно раз в год. В 2020 в Британии с ним вышел фильм "Игры шпионов" – коллегами по картине для Пирогова стали Бенедикт Камбербетч и Джесси Бакли. 

Кирилл о сих пор остается весьма закрытой личностью – практически не появляется на светских мероприятиях и даже не зарегистрирован в соцсетях. По официальным данным, артист не женат и не имеет детей.

По слухам, Кирилл встречается с актрисой Галиной Тюниной. Артист так и не приоткрыл никому завесу своей личной жизни, несмотря на звездную популярность.

Ранее народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал о том, какую обиду испытал из-за отказа Бодрова-младшего от его роли в кинокартине.

Егор МАЛКОВ

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