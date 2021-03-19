Ежедневный созвон сына с близким человеком стал уже семейным ритуалом, рассказал юморист

Гарри и Лиза Галкины, наследники звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой, живут без родных бабушек и дедушек. Когда-то бабушкой для них была руководитель "Современника" Галина Волчек, однако ее уже нет в живых. Мэтр российской театральной сцены часто гостила в замке у своих близких друзей, с радостью общаясь с их наследниками. А еще одним близким человеком для детей стала продюсер Галина Редель, живущая по соседству.

Накануне Максим рассказал, что у его детей есть еще и любимый дедушка – им оказался звездный импресарио Семен Могилевский, проживающий ныне в Израиле. Шоумен признается: знаменитый продюсер растит своих родных внуков, однако он не меньше привязан и к его собственным детям. Импресарио живет в другой стране и не может видеться с названными внуками, однако постоянно созванивается с ними.

"Это уже ритуал", – поделился Максим на своей странице в "Инстаграм".

Телеведущий сопроводил свой рассказ видео, на котором Гарри оживленно делится с дедушкой своими мыслями, активно жестикулируя и расхаживая по комнате. Наследник российского шоумена рассказывает названному родственнику о последних приложениях, а также обсуждает с ним карантин. Максим также уточнил, что изначально попросил у сына разрешения выложить видео в социальные сети – Гарри возражать не стал.

"Дети его обожают", – подытожил артист.

В одном из недавних видео Максим решил обучить сына домашнему ремонту. По каким-то причинам шоумен отказался от профессиональных услуг и вознамерился решить проблему самостоятельно, заставив попотеть Гарри.