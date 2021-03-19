Похоронивший жену Сумишевский чуть не потерял дочь

Похоронивший жену Сумишевский чуть не потерял дочь
Ярослав и Наталья Сумишевские. Фото: www.instagram.com/yaroslav_sumishevskiy
Певец сообщил пугающую новость в личном микроблоге

Ярослав Сумишевский рассказал о том, что его дочь Ксения чуть не погибла при взрыве газа в жилом доме. Страшный инцидент произошел сегодня, 19 марта, в подмосковном городе Химки.

В разделе "сторис" Сумишевский рассказал, что квартира его наследницы находилась как раз рядом с той, где прогремел взрыв. К счастью, Ксения не пострадала.

"Слава Богу, с ней все в порядке", – написал Ярослав.

Артист выразил свои искренние соболезнования родным и друзьям погибших. Напомним, по имеющимся данным, трагедия унесла жизни двоих человек – взрослого мужчины и трехлетнего ребенка.

Текст Сумишевский сопроводил видео с места происшествия. На записи видно, как из нескольких окон валит черный дым.

На личной инстаграм-странице Ксения поделилась эмоциями от случившегося. Она назвала чудом тот факт, что ее квартира не была повреждена. Хотя квартиры, находящиеся снизу и слева от эпицентра взрыва, частично разрушены.

Примечательно, что в феврале в семье Сумишевского произошла страшная трагедия. Скончалась супруга артиста Наталья.

В конце января 2021 года певец вместе с избранницей попал в аварию. Наталью экстренно госпитализировали, и спустя некоторое время она впала в кому. 6 февраля в "Инстаграм" Ярослав сообщил трагическую новость – его жены не стало.

Позже появилась информация о том, что Сумишевский отказался отменять концерты после смерти супруги. Свои выступления артист решил посвятить любимой жене. Ведь при жизни она приложила немало усилий, чтобы карьера ее мужа пошла в гору. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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