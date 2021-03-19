Балерина припомнила телеведущей старую обиду

Анастасия Волочкова стала героиней ютуб-шоу "Дай сказать". Балерина раскритиковала фигуру Ксении Собчак, вспомнив о том, как некоторое время назад скандально известная блондинка позволила себе колкости в ее адрес.

В 2019 году бывшая звезда "Дома-2" брала интервью у Волочковой. В какой-то момент Собчак затронула тему, касающуюся фигуры балерины. Ксения усомнилась в том, что Анастасия имеет натуральную грудь.

И лишь спустя год с лишним танцовщица решила ответить обидчице.

"Ребята, вы меня простите – она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!" – отметила Волочкова.

Кстати, стоит отметить, что после выхода интервью Анастасия пожалела о том, что согласилась на беседу с Собчак. Балерина заявила – блогер выставила ее в плохом свете, нагло используя ее искренность против нее самой.

Негатив со стороны супруги Константина Богомолова танцовщица объяснила следующим – телеведущая не может смириться с тем фактом, что ее соперница пользуется гораздо большей популярностью среди мужчин. То есть Ксения попросту завидует успеху Анастасии.

Примечательно, что конфликт между Собчак и Волочковой произошел в начале двухтысячных. По некоторым данным, телеведущая обвинила балерину в том, что та якобы увела у нее возлюбленного-олигарха. Танцовщица опровергла данную информацию, заявив, что она принципиально не связывается с занятыми мужчинами.

Ранее Никита Джигурда высказался о связи с Анастасией Волочковой. Актер заявил, что позволял себе трогать ее за грудь, но до интима дело не доходило.