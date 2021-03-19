Актриса попросила поклонников оценить ее наряды

Накануне Кристина Асмус устроила на личной инстаграм-странице что-то наподобие показа мод. В разделе "сторис" знаменитость публиковала по два образа, предлагая подписчикам выбрать лучший из них.

Особое внимание было приковано к третьему по счету наряду актрисы. На снимке Асмус позирует в топе персикового цвета, укороченных темных штанах и бежевых туфлях на небольшом каблуке.

Нетрудно заметить, что артистка решила отказаться от одного из элементов нижнего белья. Речь идет об отсутствии бюстгальтера.

На втором снимке Кристина предстала в более строгом образе. Она надела на себя обтягивающие джинсы и белую блузку с ажурными вставками.

По некоторым данным, сейчас Асмус не состоит в отношениях. Летом 2020 года знаменитость развелась со звездой Comedy Club Гариком Харламовым. У бывших супругов осталась общая дочь Анастасия.

После расставания с юмористом ходили слухи, будто Кристина встречается с режиссером Алексеем Учителем. Однако никакого подтверждения данной информации не было.

Несколько дней назад звезда "Интернов" решила пообщаться с поклонниками в "Инстаграм". Многие задали вопрос, касающийся личной жизни Асмус. Ответ актрисы заинтриговал – она поинтересовалась, почему общественность думает, будто она одинока. Эти неоднозначные слова навели некоторых на мысль, что Кристина встретила новую любовь.

Также подписчиков крайне удивило заявление артистки о том, что красивой она себя почувствовала только после развода с Харламовым.