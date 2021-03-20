Певица поняла, что пришло время рассказать правду

Накануне Анастасия Стоцкая стала гостьей шоу "Все к лучшему" на "Русском радио". В беседе с Юлией Барановской артистка призналась – она уже больше двух лет не живет со своим мужем – бизнесменом Сергеем Абгаряном.

В эфире передачи Барановская подняла тему, касающуюся пандемии COVID-19. Телеведущая поинтересовалась, сложно ли дался Анастасии и ее супругу период самоизоляции. Ведь, как показывает статистика, многие пары распались из-за того, что попросту не выдержали постоянного пребывания рядом друг с другом.

Этот вопрос застал Стоцкую врасплох. В конечном итоге певица решилась на откровения, отметив, что больше нет смысла скрывать ее новый статус, передает РИА ФАН.

"Мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе", - заявила Анастасия.

Она рассказала, что им с Абгаряном удалось сохранить хорошие отношения. Ведь у пары остались двое общих детей – 9-летний Саша и 3-летняя Вера.

Примечательно, что бизнесмен часто проводит время со своими наследниками. Сергей поставил во главу угла семейные ценности. Поэтому дети пары не сильно страдают от разрыва родителей.

Стоит отметить, что брак с Абгаряном стал для Стоцкой вторым по счету. Первым мужем артистки был актер Театра Луны Алексей Сикирин. Возлюбленные расписались в 2003 году, а в 2008 они объявили о разводе.

В ноябре 2020 года ходили слухи о том, что Анастасия закрутила роман с молодым артистом. В любовники певицы записали Александра Казьмина, который младше ее на семь лет. Однако никакого подтверждения данной информации не было.