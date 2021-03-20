Артист произвел на женщину положительное впечатление

Вот уже несколько дней общественность говорит о романе Прохора Шаляпина с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой. Однако, как оказалось, певца и родственницу легендарной актрисы связывают исключительно дружеские отношения. Сначала об этом заявил финалист проекта "Фабрика звезд – 6", сейчас же ситуацию прояснила сама Елена.

Королева еще раз акцентировала внимание на том факте, что о любовной связи с Шаляпиным не может быть и речи. Она рассказала, что знакомство с Прохором произошло на съемках шоу "Звезды сошлись". Немного пообщавшись, артист и внучка главной героини кинокартины "Вокзал на двоих" поняли, что имеют много чего общего.

Прохор и Елена решили продолжить знакомство. Они вместе появились на светском мероприятии, чем подогрели слухи о своем романе.

Королева призналась, что экстравагантный певец покорил ее своим обаянием. Однако симпатия к артисту возникла только в дружеском плане, передает "Комсомольская Правда".

"Прохор очень клевый, симпатичный. Человек приятный в общении, произвел положительное впечатление, расположил к себе, его искренность внушает доверие", – отметила она.

Елена добавила – она очень ценит Шаляпина за то, что он не переводит их общение в плоскость любовных отношений. Также родственница Людмилы Марковны поблагодарила артиста за поддержку.

Через неделю они с Прохором вновь выйдут в свет вместе. Шаляпин и Королева собираются посетить юбилей Никиты Джигурды. Елена призвала общественность не распускать слухов и понять, что между мужчиной и женщиной возможны дружеские отношения.

Ранее Шаляпин высказался о внучке Гурченко, назвав ее "замечательной девочкой". Певец заявил, что ему не нужно приписывать романа с Еленой, поскольку у него уже есть избранница.