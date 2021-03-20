Звезда сериала "След" напала на сотрудника военной полиции – СМИ

Звезда сериала "След" напала на сотрудника военной полиции – СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актеру грозит ответственность по статье об угрозе убийством

Появилась информация о том, что актер Андрей Лавров, известный по сериалу "След", набросился на представителя военной автомобильной инспекции. При себе артист имел нож.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, нападение произошло вчера, 19 марта, в Москве. По некоторым данным, Лавров подошел к инспектору, который стоял на посту, и начал угрожать ему ножом. К счастью, мимо проезжали полицейские. Стражи правопорядка арестовали Андрея, тем самым предотвратив трагедию.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Если вина Лаврова подтвердится, то против него могут возбудить уголовное дело по статье об угрозе убийством. Однако официального подтверждения этой информации нет. 

Примечательно, что 44-летний актер является кандидатом в мастера спорта. Андрей учился в ГИТИСе на факультете режиссуры музыкального театра. В студенческие годы он состоял в церковном хоре, а также выступал в казачьем ансамбле.

Окончив институт театрального искусства, Лавров получил работу в московском театре "Бенефис". Кроме того, некоторое время артист занимался режиссурой в "Геликон-опере".

Актер сыграл в разнообразных фильмах и сериалах. Его можно увидеть в таких картинах, как "След", "Восьмидесятые", "СОБР", "Лютый", "Счастливы вместе", "Универ", "Светофор", "Атлантида" и других.

Анастасия ГОРЮНОВА

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