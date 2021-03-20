Артистка по собственному желанию отказалась от карьеры в киноиндустрии

В 1970 году на экраны вышел фильм "Белое солнце пустыни" режиссера Владимира Мотыля. Участие в съемках кинокартины принесло его актерам всеобщую известность. Расскажем, как сложилась жизнь исполнительницы роли Гюльчатай Татьяны Федотовой.

Федотова сыграла девятую по старшинству жену бандита Абдуллы. На момент съемок Татьяне Павловне было всего 16 лет. Начинающая актриса училась в хореографическом училище Вагановой (ныне – Академия Русского балета имени Вагановой) в Санкт-Петербурге.

Примечательно, что сначала роль красавицы Гюльчатай должна была достаться Татьяне Денисовой. Однако по каким-то причинам артистка отказалась от участия в фильме. Тогда ассистент режиссера предложил кандидатуру Федотовой. Девушка не могла упустить такого шанса, поэтому после сдачи экзаменов приступила к работе.

После завершения съемок Татьяна Павловна поняла, что не хочет продолжать карьеру актрисы. Федотова окончила хореографическое училище и стала выступать в "Ленконцерте".

Потом актриса вышла замуж за композитора Геннадия Кузьмина. В браке у супругов появились двое детей.

На данный момент Татьяна Павловна находится на пенсии. На жизнь она зарабатывает тем, что убирается в одном из московских музеев, передает РИА ФАН.

Федотова не жалеет о том, что в свое время она отказалась от актерской карьеры. По мнению звезды кинокартины "Белое солнце пустыни", этот путь нередко приносит знаменитостям большое количество проблем и страданий.

Ранее появилась информация о том, как сложилась судьба другой героини фильма – Татьяны Ткач, исполнившей роль Зухры.