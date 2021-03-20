Актриса пережила большое количество трудностей

Людмила Чурсина – советская и российская актриса, за плечами которой – большое количество ярких ролей. Несмотря на популярность и всенародную любовь, артистка так и не смогла построить счастливую личную жизнь.

Чурсина состояла в браке три раза. В 1964 году Людмила Алексеевна вышла замуж за кинорежиссера Владимира Фетина. Примечательно, что именно он создал кинокартину "Полосатый рейс". Ради супруга актрисе пришлось бросить работу в театре имени Вахтангова и переехать в Санкт-Петербург.

Чурсина мечтала о том, что в ее жизни наступит новый, более яркий период. Однако на смену ожиданиям пришло лишь разочарование. Фетин начал злоупотреблять алкоголем. Когда артистка уезжала на съемки, Владимир Александрович напивался до беспамятства. Знаменитость пыталась помочь мужу, но все попытки оборачивались неудачами. В 1981 году кинорежиссер скончался от сердечного приступа.

Во второй раз актриса вышла замуж в 1983 году. Ее избранником стал ученый-океанолог Владимир Залитис. По словам Чурсиной, муж отличался своими добротой и отзывчивостью, однако никаких сильных чувств между ними не было. Стоит отметить, что предложение Залитису сделала именно Людмила Алексеевна. Позже она пожалела об этом поступке. Спустя два года после свадьбы супруги развелись.

Третьим супругом артистки стал дипломат Игорь Андропов. Их брак тоже оказался скоротечным. Людмила Алексеевна и Игорь Юрьевич расписались в 1987 году, а развелись в 1991. Причиной несостоявшегося семейного счастья были постоянная ревность со стороны мужчины, а также его алкогольная зависимость. Около 13 раз Чурсина пыталась уйти от супруга, но почему-то вновь возвращалась. В итоге актриса не выдержала и подала на развод, передает "Комсомольская Правда".

У артистки нет детей. Как позже призналась Чурсина, большую часть времени она посвящала своим избранникам, буквально нянчась с ними. Поэтому о том, чтобы завести наследников, не могло быть и речи.

Людмила Алексеевна снялась в таких кинокартинах, как "Донская повесть", "Угрюм-река", " Два билета на дневной сеанс", "Журавушка" и других.