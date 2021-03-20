Шифрин рассказал об обиде на знаменитую шутку из фильма "Бриллиантовая рука"

Шифрин рассказал об обиде на знаменитую шутку из фильма "Бриллиантовая рука"
Ефим Шифрин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актера очень расстраивал намек на тяжелую жизнь на его малой родине

Ефим Шифрин родился на Колыме. 25 марта артист отметит юбилей. В честь того знаменательного события Андрей Малахов решил посвятить новый выпуск своей программы юмористу. В ходе интервью стало известно, что несмотря на печальную историю родного края, актер считает, что детство его было счастливым. Именно поэтому его всегда обижала шутка про Колыму в известном фильме "Бриллиантовая рука".

В киноленте один из второстепенных персонажей говорит герою Юрия Никулина, что если он будет на Колыме, то тот его будет ждать в гости с распростертыми объятьями. На что персонаж Андрея Миронова едва не поперхнулся своим напитком. Геша Козодоев говорит мужчине: "Нет уж, лучше вы к нам". 

В эфире программы "Привет, Андрей!", которая выйдет 20 марта, Шифрин признался, что никогда не понимал этой шутки. Ведь на Колыме – "хорошо".

Отца Шифрина сослали на Колыму в советские годы. Некоторое время мужчина переписывался с матерью актера, которая позже переехала в Магаданскую область. Именно там, в городе Нексикан и родился будущий артист. За год до его появления на свет Залмана Шифрина освободили и реабилитировали, но он и его жена решили остаться там. Позже они переехали в Сусуман, а когда будущему юмористу было 10, семья отправилась в Латвию. В Москве Шифрин начал жить с конца 1970-х годов. 

Ранее стали известны подробности ссоры Ефима Шифрина и Регины Дубовицкой. Кстати, артист не любит, когда его называют "аншлаговским артистом". Юморист считает, что сделал немало интересного и помимо участия в знаменитом шоу. 

Полина ИВАНОВА

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