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На инстаграм-странице Натальи Фриске появился свежий снимок с возлюбленным. На фотографии сестра исполнительницы хита "А на море белый песок" позирует в объятиях своего мужчины.
Трогательный кадр Фриске сопроводила размышлениями о счастье.
"Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведет тебя самой трудной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает", – написала Наталья.
Подписчики родственницы покойной певицы обратили внимание на внешний вид ее избранника. Некоторые пришли к выводу, что мужчина очень похож на гражданского мужа Жанны Дмитрия Шепелева. Стоит отметить, что сходства проглядываются только по двум параметрам: у обоих представителей сильного пола темные волосы и легкая щетина.
"О боже, мне показалось с первого взгляда, что с вами рядом Дмитрий Шепелев", "Я тоже увидела черты Шепелева", – прокомментировали поклонники.
Наталье такое сопоставление явно не понравилось. На это указывает ее ответ "Боже упаси", адресованный одной из подписчиц.
По мнению Фриске, причина того, что в ее второй половинке увидели телеведущего, кроется в следующем – общественность продолжает сравнивать двух сестер. Вполне возможно, что это происходит из-за поразительной внешней схожести Жанны и Натальи.
Напомним, после смерти певицы Шепелев лишил их общего сына Платона возможности видеться с бабушкой, дедушкой и родной тетей. Долгое время родители Жанны боролись за возможность увидеть мальчика, но все было тщетно.
Ранее Дмитрий откровенно рассказал о своем давнем романе. Телеведущий вспомнил длительные поцелуи и чуть не произошедший интим.
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