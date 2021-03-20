Сестру Фриске обидело сравнение ее жениха с Шепелевым

Сестру Фриске обидело сравнение ее жениха с Шепелевым
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственница покойной певицы показала фото с избранником

На инстаграм-странице Натальи Фриске появился свежий снимок с возлюбленным. На фотографии сестра исполнительницы хита "А на море белый песок" позирует в объятиях своего мужчины.

Трогательный кадр Фриске сопроводила размышлениями о счастье.

"Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведет тебя самой трудной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает", – написала Наталья.

Подписчики родственницы покойной певицы обратили внимание на внешний вид ее избранника. Некоторые пришли к выводу, что мужчина очень похож на гражданского мужа Жанны Дмитрия Шепелева. Стоит отметить, что сходства проглядываются только по двум параметрам: у обоих представителей сильного пола темные волосы и легкая щетина.

"О боже, мне показалось с первого взгляда, что с вами рядом Дмитрий Шепелев", "Я тоже увидела черты Шепелева", – прокомментировали поклонники.

Наталье такое сопоставление явно не понравилось. На это указывает ее ответ "Боже упаси", адресованный одной из подписчиц.

По мнению Фриске, причина того, что в ее второй половинке увидели телеведущего, кроется в следующем – общественность продолжает сравнивать двух сестер. Вполне возможно, что это происходит из-за поразительной внешней схожести Жанны и Натальи.

Напомним, после смерти певицы Шепелев лишил их общего сына Платона возможности видеться с бабушкой, дедушкой и родной тетей. Долгое время родители Жанны боролись за возможность увидеть мальчика, но все было тщетно.

Ранее Дмитрий откровенно рассказал о своем давнем романе. Телеведущий вспомнил длительные поцелуи и чуть не произошедший интим.

Анастасия ГОРЮНОВА

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