Актриса устала от постоянных сплетен

На личной инстаграм-странице Кристина Асмус опубликовала фотографии с актером Егором Медведевым, который по совместительству является ее коллегой по шоу "Вернувшиеся". Бывшая супруга Гарика Харламова рассказала об ажиотаже вокруг постановки, но общественность заговорила о новом романе артистки.

На первом снимке Медведев обнимает Асмус со спины, нежно держа ее за руку. На втором фото Кристина запустила руку в волосы Егора, при этом уткнувшись носом в пышную шевелюру мужчины.

Звезда "Интернов" сообщила о том, что после анонса шоу все билеты моментально раскупили. Но попасть на него все-таки можно – осталось несколько билетов категории VIP.

Некоторые, не вникнув в суть текста, предположили, что Кристина наконец-то показала нового избранника.

"Это кто?? Новый любовник?" – поинтересовался один из интернет-пользователей.

Асмус, которая устала от того, что ей постоянно приписывают романы с коллегами, решила ответить с сарказмом.

"Конечно!! Ко мне в ленту ведь только через постель попасть можно", – пошутила знаменитость.

Подписчики отметили, что Кристина и Егор могли бы стать очень красивой парой. Ведь даже на постановочных фотографиях они выглядят крайне гармонично.

Ранее Асмус предстала перед публикой без нижнего белья. Артистка устроила перед фанатами показ-мод, попросив их выбрать лучший наряд. На одном из кадров Кристина оделась в топ и укороченные штаны, при этом от бюстгальтера она решила отказаться.