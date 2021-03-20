"Русская красавица": Малахов опубликовал редкий кадр жены

"Русская красавица": Малахов опубликовал редкий кадр жены
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press//www.globallookpress.com
Телеведущий показал, как прошла поездка в родной город

На Масленицу Андрей Малахов съездил в родные Апатиты. Компанию телеведущему составила его жена Наталья Шкулева, а также некоторые знаменитости. На радость поклонникам журналист решил поделиться свежим кадром со своей супругой, которую он показывает крайне редко. 

В кадре Шкулева позирует вместе с подругой. Девушки облачились в яркие национальные русские костюмы – красных платьях с орнаментом из золота с разноцветной росписью. Супруга Малахова дополнила образ локонами и ярким макияжем глаз. 

Фанаты, которые не так часто видят жену телеведущего, пришли в полный восторг. Многие интернет-пользователи отметили, что бизнес-леди потрясающе выглядит.

"Русская красавица", "Хорошенькая", "Жене идет этот образ, молодцы", "Наташа – просто чудо", "Какая же красавица ваша жена", "Обворожительны", "Жена шикарная", – изумились поклонники. 

К слову, вместе с супругами Апатиты посетили Анита Цой, Дава, Анна Седокова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о жизни Наталь Шкулевой. Супруга Андрея Малахова не только растит их общего сына Александра, но и строит карьеру в издательском деле. Она занимает высокий пост в медиахолдинге своего отца. Супруги вместе уже больше 10 лет. 

Полина ИВАНОВА

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