Родительница Анны-Марии осталась без материальной поддержки актера

После того, как Михаилу Ефремову вынесли приговор, изменилась не только его жизнь, но и жизнь его нынешней и бывших супруг. Журналистам удалось выяснить, что четвертая жена актера, оставшаяся без финансовой поддержки, проживает в ужасных условиях.

Дом Ксении Качалиной пребывает в запустении: на полу – окурки и пустые бутылки, по углам лежит мусор. Именно поэтому, несмотря на то, что экс-жена Ефремова живет в элитном доме, условия ее существования таковыми точно назвать нельзя. На свое бедственное положение мать Анны-Марии пожаловалась в эфире шоу "Ты не поверишь".

Девушка, кстати, никак не помогает матери, поэтому Качалина собирается подать на дочь актера в суд, чтобы та начала оказывать ей хоть какую-то материальную поддержку.

Из-за непростой жизненной ситуации актриса пристрастилась к горячительным напиткам. В магазине она отдает предпочтение покупке спиртного, а не продуктов. И, пожалуй, единственное, что ее заботит – это ее кошки.

"Мне никто деньгами не помогает. Слава богу, что у животных еда есть",

– пожаловалась женщина.

О виновнике ДТП Качалина вспоминает с теплотой, правда, носить бывшему передачки в колонию не собирается и сокрушается, что Ефремов совершенно не приспособлен к "пыточным" тюремным условиям.

Ранее Евгения Добровольская раскрыла правду о непростом браке с Ефремовым.