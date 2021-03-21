Сегодня наследнице известного актера исполняется 14 лет

Александра Абдулова не стало, когда его дочери от Юлии Мешиной было всего 9 месяцев. Сегодня, 21 марта, Евгении исполняется уже 14 лет. Как говорят близкие друзья актера, девушка очень похожа на своего знаменитого отца. И речь идет не только о внешнем сходстве.

В близком окружении семьи говорят, что Евгения унаследовала и знаменитый характер актера. Евгения уже успела сняться в кино. Зрители могли видеть наследницу Абдулова в киноленте "Любовь и Сакс". Правда, с будущей профессией дочь актера пока не определилась, потому что ее интересы часто меняются. Однако не исключено, что Женя пойдет по стопам отца и свяжет свою жизнь с кино. Сама Абдулова признается, что хотела бы связать свою жизнь с актерством или даже режиссурой.

Но даже в столь юном возрасте девушка может показать свой характер. Близкий друг Абдулова вспоминал, что однажды Женя должна была выйти на сцену в постановке "Королевские игры". Тогда Абдуловой нужно было сказать фразу "Елизавета будет первой". Девочка долго репетировала, а после поняла, что ей не нравится и отказалась выходить на сцену.

"Сашин характер! Она всегда на детских праздниках была самой главной, всех строила, командовала. Недавно она правда снялась в небольшой роли в фильме с Максимом Авериным, но пока у неё все интересы связаны со школой, она хорошо учится",

- делился Владимир Черепанов с "Комсомольской правдой".

Мама вкладывает много сил и времени в воспитание девочки. Не так давно Меншина рассказывала, что Женя часто смотрит фильмы с участием отца, а в два года и вовсе целыми днями смотрела "Бременских музыкантов" с Абдуловым. О родителе Евгения помнит смутно, но прекрасно понимает, что человек на экране – не просто звезда, а в первую очередь ее отец.

Кстати, долгое время после смерти актера Юлия отказывалась вступать в новые отношения. Однако не так давно в СМИ появились слухи о романе вдовы Абдулова, которые Меншина опровергать не стала.