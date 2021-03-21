Сейчас за местами захоронения ухаживают местные жители

Ксения Собчак много работает – постоянно летает в командировки, снимает документальные фильмы, интервью. Похоже, что о родных из-за такой занятости звезда забывает.

В СМИ появилась информация о том, что журналистка давно не посещала могилы бабушки и дедушки в Ташкенте. Сотрудники кладбища рассказали, что вот уже несколько лет Собчак не появляется на кладбище, поэтому места захоронения ее близких родственников пришли в запустение.

К счастью, на помощь пришли местные жители, которые привели могилы в порядок: убрали сорняки, смыли прошлогоднюю грязь. Однако, если на кладбище никто так и не приедет, могилы могут сравнять с землей.

"Если могила заброшена, администрация кладбища может ее убрать и запросто продать. Видно, что могилы далеко не в ухоженном состоянии",

– рассказали корреспондентам передачи "Ты не поверишь".

Сама Собчак на вопросы журналистов о заброшенных могилах отвечать отказывается. Отмалчивается и ее мать - Людмила Нарусова.

Анатолий Собчак часто посещал Ташкент, чтобы навестить родных. Именно в этом городе политик провел свое детство. Его отец работал инженером, а мама трудилась на должности бухгалтера.

Кстати, не исключено, что Собчак не приезжает в Ташкент, потому что всячески старается избегать общения с родней. Телеведущая никак не поддерживает родных, которые нуждаются в деньгах.