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Ксения Собчак много работает – постоянно летает в командировки, снимает документальные фильмы, интервью. Похоже, что о родных из-за такой занятости звезда забывает.
В СМИ появилась информация о том, что журналистка давно не посещала могилы бабушки и дедушки в Ташкенте. Сотрудники кладбища рассказали, что вот уже несколько лет Собчак не появляется на кладбище, поэтому места захоронения ее близких родственников пришли в запустение.
К счастью, на помощь пришли местные жители, которые привели могилы в порядок: убрали сорняки, смыли прошлогоднюю грязь. Однако, если на кладбище никто так и не приедет, могилы могут сравнять с землей.
"Если могила заброшена, администрация кладбища может ее убрать и запросто продать. Видно, что могилы далеко не в ухоженном состоянии",
– рассказали корреспондентам передачи "Ты не поверишь".
Сама Собчак на вопросы журналистов о заброшенных могилах отвечать отказывается. Отмалчивается и ее мать - Людмила Нарусова.
Анатолий Собчак часто посещал Ташкент, чтобы навестить родных. Именно в этом городе политик провел свое детство. Его отец работал инженером, а мама трудилась на должности бухгалтера.
Кстати, не исключено, что Собчак не приезжает в Ташкент, потому что всячески старается избегать общения с родней. Телеведущая никак не поддерживает родных, которые нуждаются в деньгах.
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