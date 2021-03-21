Артистка оконфузилась, когда изображала певицу Адель

Звезда популярного тревел-шоу "Орел и Решка" попала в неприятную ситуацию. На конкурсе преображений Леся Никитюк повалилась со стула прямо на сцене перед глазами изумленной публики.



Артистка поучаствовала в телешоу "Липсинк баттл". Знаменитость выбрала для себя образ популярной американской певицы Адель. Никитюк "исполнила" песню "Hello". Точнее, Леся артистично открывала рот под оригинальную фонограмму.

После завершения номера Никитюк решила побеседовать со своим соперником по музыкальному состязанию – Павлом Зибровым. Общаться и пересаживаться на стул одновременно оказалось не таким простым занятием – украинская артистка запнулась, запуталась в блестящем наряде и повалилась на пол.

Впрочем, серьезных повреждений удалось избежать. Леся с улыбкой встала, поправилась и всем своим видом продемонстрировала, что не считает случившееся достойным внимания инцидентом. Присутствующий на конкурсе певец Потап даже сострил, что это супруга Зиброва наложила на Никитюк порчу.

Напомним, задача конкурса – вжиться в образ выбранного исполнителя, правдоподобно передать его телодвижения и мимику. Иметь хороший голос для исполнения песен не нужно – за артистов "выступает" фонограмма.

К слову, в начале года Никитюк рассказала о роковом случае на съемках. Оказалось, что во время подготовки очередного выпуска телепередачи "Орел и Решка" Леся чуть не погибла.