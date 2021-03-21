Богатырев с наследником вышли на прогулку

Не так давно Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями. Похоже, что звезда "Кухни" во всю наслаждается всеми прелестями отцовства. Сегодня актер опубликовал свежее фото с прогулки.

На снимке Богатырев стоит с коляской в заснеженном парке, на фоне виднеется церковь. Артист смотрит в сторону и загадочно улыбается. Новоиспеченный отец не побоялся выйти с новорожденным сыном на улицу в мороз. Предположительно, что снимок сделала Татьяна Арнтгольц.

Напомним, что совсем недавно Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями. Актриса родила своему возлюбленному сыну. Мальчика назвали Данилой.

При этом Арнтгольц нигде не упоминала о своей беременности. Актриса избегала журналистов и даже на время отказалась от съемок в передаче "Жди меня".

О беременности знаменитости сообщил соведущий Арнтгольц Александр Лазарев-младший. Журналист сказал, что временно будет вести передачу без своей коллеги, потому что она ушла в декретный отпуск.

Кстати, о свадьбе звездной пары стало известно в ноябре прошлого года. На мероприятие Татьяна и Марк пригласили только самых близких. По некоторым данным, празднование проходило в Москве. До этого артисты два года встречались.