Счастливый папа: муж Арнтгольц показал свежее фото с новорожденным сыном

Счастливый папа: муж Арнтгольц показал свежее фото с новорожденным сыном
Богатырев с наследником вышли на прогулку

Не так давно Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями. Похоже, что звезда "Кухни" во всю наслаждается всеми прелестями отцовства. Сегодня актер опубликовал свежее фото с прогулки. 

На снимке Богатырев стоит с коляской в заснеженном парке, на фоне виднеется церковь. Артист смотрит в сторону и загадочно улыбается. Новоиспеченный отец не побоялся выйти с новорожденным сыном на улицу в мороз. Предположительно, что снимок сделала Татьяна Арнтгольц. 

Напомним, что совсем недавно Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями. Актриса родила своему возлюбленному сыну. Мальчика назвали Данилой. 

При этом Арнтгольц нигде не упоминала о своей беременности. Актриса избегала журналистов и даже на время отказалась от съемок в передаче "Жди меня". 

О беременности знаменитости сообщил соведущий Арнтгольц Александр Лазарев-младший. Журналист сказал, что временно будет вести передачу без своей коллеги, потому что она ушла в декретный отпуск. 

Кстати, о свадьбе звездной пары стало известно в ноябре прошлого года. На мероприятие Татьяна и Марк пригласили только самых близких. По некоторым данным, празднование проходило в Москве. До этого артисты два года встречались.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость177690
Пожаловаться Ответить
Ну, не знают они русский язык, не знают и учить уже поздно, безголовые.
Гость177637
Пожаловаться Ответить
Актриса родила своему возлюбленному сыну
Это как?
1
новости партнеров

В России оценили извинения американцев за Байдена

Простые граждане США оказались недовольный действиями своего президента

Америка собралась победить "наглую" Россию в Арктике - СМИ

Пентагон придумал стратегический план по созданию базы у Аляски, для чего нужно создать условия для жизни в регионе солдат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей