Девушка не спешит лично пообщаться с отцом

Несколько лет назад стало известно, что у знаменитого шоумена и артиста Николая Фоменко есть еще одна дочь. 25-летняя Дарина внешне весьма похожа на своего звездного родителя. Впрочем, родственники не демонстрируют большого рвения к наведению мостов между друг другом.



При этом Дарина призналась, что окружающие часто опознают в ней дочь знаменитости. Феноменальное сходство не оставляет девушке путей к отступлению. Наследница решила пойти по стопам Фоменко и тоже связала свою жизнь со сценой – сейчас Дарина трудится в Театре "На Литейном". В итоге ей даже приходится оправдываться, так как многие считают, что путь к славе ей обеспечил знаменитый родитель.

На самом же деле родственники не поддерживают отношения. При этом Дарина спокойно воспринимает нежелание отца делать первый шаг. Родным человеком для нее стал отчим Дмитрий Одинцов, поэтому никаких претензий на отцовскую любовь от Фоменко у девушки нет. Об этом Дарина поведала в телепередаче "Ты не поверишь!".

По официальным данным, у 58-летнего шоумена только пять детей. Одна взрослая дочь от первого брака, еще двое наследников от актрисы Марии Голубкиной. По данным СМИ, четвертая супруга родила Фоменко двоих детей. А вот о Дарине в прессе пишут очень мало. Известно лишь, что артист развелся с ее матерью, когда она была беременна. Мама Дарины, танцовщица Людмила Гончарук, скончалась полтора года назад.

Кстати, недавно Голубкина показала повзрослевшую дочку от Фоменко. Анастасия выросла настоящей красавицей.