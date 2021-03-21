Наследник звездной пары тяжело переживал развод родителей

В 2015 году не стало сына Игоря Ливанова и Ирины Безруковой. Парень скончался от сердечной недостаточности в возрасте 25 лет. Оказалось, что Андрей был в очень напряженных отношениях со своей матерью. А в один момент он и вовсе перестал называть Безрукову мамой.

Вместо этого Андрей сблизился со второй супругой Ливанова Ольгой, став называть мамой ее.

Когда сын актер скончался, это стало настоящим ударом для всех, в том числе и для Ольги, которая на тот момент ждала ребенка.

"Когда произошла трагедия с Андреем, я уже знал, что будет Илья. У меня была ответственность перед Олей, я понимал, что ее нужно огородить от этого",

– рассказал актер в шоу "Когда все дома".

Игорь Евгеньевич не скрывает, что очень переживал не только из-за гибели старшего сына. Тогда артист волновался и за еще нерожденного сына, потому что негативные эмоции Ольги малыш "проживал" вместе с ней. К счастью, все обошлось, а в марте 2015 года на свет появился их второй сын Илья.

Напомним, что Ливанов и Безрукова развелись в 2000 году. Сын звездной пары очень переживал из-за расставания родителей. По слухам, актриса просто ушла из семьи, сделав выбор в пользу Сергея Безрукова.

Это стало шоком и для самого Ливанова, и для Андрея, которому на тот момент было примерно 11 лет. Из-за этого отношения матери и сына ухудшились. Безрукова часто пыталась найти с наследником общий язык, но не всегда успешно. Со временем Андрей сблизился с новой пассией Ливанова.

Ранее Ирина Безрукова поделилась переживаниями из-за смерти сына.