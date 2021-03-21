Наследник артиста в скором времени пойдет в армию

Юрий Гальцев является активным пользователем социальных сетей. Как правило, худрук Театра эстрады имени Аркадия Райкина рассказывает о работе, искусстве и своих хобби. Но в этот раз артист решил поделиться с подписчиками напутствием, которое он дал своему внуку.

Гальцев выложил фото, на котором они с наследником сидят рядом, приобнимая друг друга за плечи. Как оказалось, парня тоже зовут Юрий Гальцев. "Тоже Гальцев, тоже Юрий", – пошутил пародист.

В скором времени Гальцев-младший пойдет в армию, поэтому актер решил поделиться с внуком своим жизненным опытом.

"Хочу, чтоб нашел себя в жизни. Гальцевы пробивались всегда сами. "Рассчитывай всегда на себя," – говорил мой отец, когда я брался за какое-то дело. По сей день так и делаю! И живу!"

– поделился Гальцев со своими подписчиками.

Многие решили, что на фотографии артист запечатлен со своим сыном, поэтому Юрий Николаевич объяснил, что не стал бы называть сына в свою честь, а выбрал бы другие имена. Например, Игнат, Порфирий или Зиновий, поскольку эти имена ему очень близки.

В комментариях пользователи Сети пожелали парню удачи и успехов. "Классный парень", "Удачи Вам обоим", "Как это верно Юрий. Благополучия Вам и Вашим родным!", "Настоящего мужчину вырастили! Всех благ вашей замечательной семье!" – написали под постом.

Ранее Гальцев показал забавное фото с коллегой Геннадием Ветровым. Артисты "Аншлага" неразлучны уже много лет.