Басилашвили отвертелся от поцелуя с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих"

Басилашвили отвертелся от поцелуя с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих"
"Вокзал для двоих". Кадр: www.youtube.com
Сюжет киноленты основан на реальных событиях

Знаменитый фильм Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вышел на телеэкраны почти 40 лет назад, однако до сих попользуется большой популярностью. Главные роли в нем сыграли несравненные Людмила Гурченко и Олег Басилашвили. Как оказалось, последний был очень застенчив и наотрез отказался целоваться со своей партнершей.

Дошло до того, что Олег Валерианович был готов покинуть киноленту, но на выручку ему пришла Людмила Марковна. Она уговорила Рязанова подкорректировать сценарий, чтобы поцелуй между героями не состоялся.

Кстати, самой тяжелой частью для Гурченко стали съемки в колонии. Тогда стояли лютые морозы, которые знаменитая артистка переносила очень тяжело. Басилашвили тоже было не по себе, потому что зэкам в колонии не нравился его жизнерадостный и упитанный вид, напоминают авторы канала "КиноНытик" в "Яндекс.Дзене". 

К слову, получивший бешеную популярность фильм отчасти снимался на реальных событиях. В основу сюжета легла трагическая история знаменитого советского композитора Микаэла Таривердиева. Когда-то он мужественно взял на себя вину любовницы-киноактрисы. Женщина попала в аварию, из-за которой погиб человек. Однако под суд пошел композитор.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, как снимали фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Тогда Александр Абдулов чуть не довел до ручки режиссера киноленты.

Ольга ФЕДОРОВА

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