Платон одержал победу в соревнованиях по большому теннису

Сын Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске любит заниматься спортом. Переодически в социальных сетях телеведущего появляются фото и видео Платона, который демонстрирует свое мастерство. Однако сегодня в спортивной карьере мальчика произошло важное событие – он завоевал свой первый кубок.

Об этом рассказал гордый отец. В "Инстаграм-историях" появилось видео. На опубликованных кадрах он счастливо улыбается и рассказывает, что невероятно гордится своим ребенком, который занял первое место на кубке по теннису.

В руках он держит тот самый трофей, который завоевал Платон.

"Нет слов. Я думаю, что через несколько лет это покажется мелочью, но я сейчас такой гордый, вы себе даже не представляете",

– поделился Шепелев с подписчиками.

Дмитрий также рассказал, что очень эмоционально болел за Платона. Настолько, что в один момент у него чуть сердце из груди не выпрыгнуло.

Мальчик занимался теннисом с детства. Ранее Платон уже получал медали. В прошлом году он занял третье место в турнире. Также мальчик уверенно стоит на сноуборде.

Не так давно отец и сын поехали на горнолыжный курорт. В отпуск они отправились вдвоем. Позже телеведущий показал видео, нам котором Платон катается на сноуборде. Пользователи отметили, что для своих лет сын Фриске отлично стоит на доске. Оказалось, мальчик начал осваивать сноуборд в 2 года.