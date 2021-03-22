Поведение оперного певца возмутило некоторых интернет-пользователей

Вчера популярное шоу "Маска" покинула Ольга Бузова. Звезда "Дома-2" выступала на проекте в костюме Розовой пантеры. Многие не ожидали, что под яркой маской окажется именно исполнительница хита "Мало половин". Об уходе певицы высказался супруг оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.

Все началось с того, что накануне ведущий музыкального проекта Вячеслав Макаров опубликовал в "Инстаграм" кадры, сделанные во время последнего эфира. На первой фотографии мужчина держит голову персонажа Бузовой, что говорит об уже состоявшемся разоблачении. На втором снимке Вячеслав стоит на сцене вместе с Розовой пантерой.

"Как вы и просили, выучил хореографию Розовой Пантеры и сделал ФАТАЛИТИ", – написал Макаров.

Также телеведущий поинтересовался, понравился ли зрителям данный выпуск. Свой комментарий решил оставить избранник Нетребко.

"Наконец-то убрали этот розовый клатч", – высказался Юсиф Эйвазов.

Текст оперный певец сопроводил смеющимися смайлами.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни поддержали саркастический посыл Юсифа, отметив, что Ольге не место в шоу. Они заявили, что не хотят слушать полностью обработанного специальной программой голоса, поскольку, по их мнению, Бузова вообще не умеет петь.

Другие же заступились за артистку. Комментаторы акцентировали внимание на том, что Ольга прежде всего женщина, поэтому крайне некрасиво писать в ее адрес подобные высказывания. В конечном итоге Эйвазова назвали бескультурным человеком и хамом.

Ранее появилась информация о том, что Бузова опубликовала кадр из клиники, заинтриговав многочисленных поклонников.