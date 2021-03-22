Кинорежиссер периодически навещает наследницу печально известного актера

В студии шоу "Звезды сошлись" дочь Михаила Ефремова Анна Мария сообщила о том, что после попадания звездного отца в тюрьму она не осталась в бедственном положении. 20-летней девушке финансово помогает Рената Литвинова, являющаяся ее крестной.

Примечательно, что наследница артиста считает себя парнем. Анна Мария даже попросила ведущих и гостей передачи о том, чтобы к ней обращались в мужском роде.

"Папа положительно относится, что я хочу быть мальчиком. Моя жизнь сильно изменилась, когда отец попал в тюрьму", – поделилась девушка.

Она рассказала, что раньше училась на филолога. Однако потом Анна Мария поняла, что хочет заниматься программированием. На данный момент дочь Михаила Олеговича нигде не трудоустроена.

Наследница актера заявила, что раньше ее обеспечивал сам Ефремов. Артист давал ей около 20 тысяч на питание и прочие нужны. Но после того, как он попал в тюрьму, такая возможность попросту исчезла.

Рената Литвинова не бросила крестницу в беде. Ежемесячно кинорежиссер дает Анне Марии примерно 40 тысяч рублей.

"С Ренатой мы встречаемся раз в две недели. Она периодически интересуется, есть ли мне на что купить из еды", – добавила девушка.

По ее словам, этих денег вполне хватает на нормальную жизнь. Тем более, наследница Ефремова отличается непривередливостью. Большую часть одежды она приобретает в секонд-хенде, а также покупает недорогие продукты.

Напомним, мать девушки, Ксения Качалина, злоупотребляет алкоголем, поэтому ни о какой финансовой поддержки дочери не может быть и речи.