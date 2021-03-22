Кто из российских актрис похоронил своих детей

Виктория Исакова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com Елена Захарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Павловец. Кадр из сериала &#34;Тайны следствия-16&#34; (2016) Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитости долгое время не рассказывали о личной трагедии

За яркими и жизнерадостными героинями телеэкранов нередко скрываются женщины, которые столкнулись со страшным горем. Расскажем, кто из актрис столкнулся с потерей наследника.

Виктория Исакова

В 2003 году Виктория Исакова вышла замуж за Юрия Мороза. Однако счастье от замужества быстро сменилось горем. Супруги потеряли их общую дочь Марию. Малышке было всего три месяца. О трагедии актриса решила рассказать только в 2020 году. Сейчас артистка и кинорежиссер растят наследницу по имени Варвара.

Виктория Исакова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Елена Захарова

В 2011 году Елена Захарова похоронила восьмимесячную дочь Анну-Марию. О случившемся актриса сообщила общественности лишь спустя шесть лет после трагедии. По ее словам, в какой-то момент у наследницы резко поднялась температура. Артистка настаивала на госпитализации, но врачи оставили ребенка лечиться дома. Когда состояние Анны-Марии ухудшилось, девочку забрали в реанимацию, где она и умерла.

Елена Захарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ольга Павловец

В 2009 году Ольга Павловец лишилась четырехлетнего сына Прохора. В момент несчастья артистки не было рядом с наследником. Она находилась в Москве, а ребенок – с ее родителями в Санкт-Петербурге. Как-то раз звезде сериала Склифосовский позвонил отец и сообщил страшную новость. Мужчина рассказал, что Прохор споткнулся, сильно ударился головой и упал в яму с водой. Спасти мальчика не удалось.

Ольга Павловец. Кадр из сериала "Тайны следствия-16" (2016)

Елена Проклова

Елена Проклова пережила тройное горе. Когда она состояла в браке с Александром Дерябиным, скончались их новорожденные близнецы. В итоге пара распалась, не пережив общего несчастья. Вторым мужем актрисы стал Андрей Тришин. Супругу Проклова подарила ребенка. Спустя восемь дней новорожденный умер, передает "Комсомольская Правда".

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Яна Троянова

Яна Троянова – еще одна актриса, которая похоронила собственного наследника. Когда сыну знаменитости от первого брака Николаю был 21 год, он решил уйти из жизни. 

Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Анастасия ГОРЮНОВА

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