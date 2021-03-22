Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
За яркими и жизнерадостными героинями телеэкранов нередко скрываются женщины, которые столкнулись со страшным горем. Расскажем, кто из актрис столкнулся с потерей наследника.
Виктория Исакова
В 2003 году Виктория Исакова вышла замуж за Юрия Мороза. Однако счастье от замужества быстро сменилось горем. Супруги потеряли их общую дочь Марию. Малышке было всего три месяца. О трагедии актриса решила рассказать только в 2020 году. Сейчас артистка и кинорежиссер растят наследницу по имени Варвара.
Елена Захарова
В 2011 году Елена Захарова похоронила восьмимесячную дочь Анну-Марию. О случившемся актриса сообщила общественности лишь спустя шесть лет после трагедии. По ее словам, в какой-то момент у наследницы резко поднялась температура. Артистка настаивала на госпитализации, но врачи оставили ребенка лечиться дома. Когда состояние Анны-Марии ухудшилось, девочку забрали в реанимацию, где она и умерла.
Ольга Павловец
В 2009 году Ольга Павловец лишилась четырехлетнего сына Прохора. В момент несчастья артистки не было рядом с наследником. Она находилась в Москве, а ребенок – с ее родителями в Санкт-Петербурге. Как-то раз звезде сериала Склифосовский позвонил отец и сообщил страшную новость. Мужчина рассказал, что Прохор споткнулся, сильно ударился головой и упал в яму с водой. Спасти мальчика не удалось.
Елена Проклова
Елена Проклова пережила тройное горе. Когда она состояла в браке с Александром Дерябиным, скончались их новорожденные близнецы. В итоге пара распалась, не пережив общего несчастья. Вторым мужем актрисы стал Андрей Тришин. Супругу Проклова подарила ребенка. Спустя восемь дней новорожденный умер, передает "Комсомольская Правда".
Яна Троянова
Яна Троянова – еще одна актриса, которая похоронила собственного наследника. Когда сыну знаменитости от первого брака Николаю был 21 год, он решил уйти из жизни.
Американские ограничительные меры не помешают стране развиваться
Российский министр на весь мир прославился своим чувством юмора