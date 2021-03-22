Актриса поделилась чувственным снимком

Накануне на личной инстаграм-странице Дарьи Мороз появился новый снимок. Смелая фотография вызвала бурную реакцию у поклонников артистки.

Мороз позирует на фоне серо-голубой стены. Для фотосессии актриса выбрала сделанный из белых бусин топ с дырками, а также светлую юбку. В глаза сразу же бросается следующий пикантный нюанс: под верхнюю часть наряда Дарья не стала надевать нижнего белья. Грудь артистка прикрыла руками. При этом знаменитость лучезарно улыбается, зажмурив глаза от нахлынувших эмоций.

"Меня тут просят улыбнуться. Пжжжжалста!", – написала актриса.

Данная фотография пришлась по душе пользователям Сети. Они поспешили отправить в адрес звезды сериала "Содержанки" множество комплиментов.

"Даша, у Вас очень красивая улыбка", "Стильно", "Интересный наряд на красивой женщине", "Красотка", "Неотразимая", "Нежность", – прокомментировали восхищенные подписчики.

Не обошлось и без ложки дегтя. Некоторые отметили, что выкладывать подобные снимки в зрелом возрасте не есть хорошо. Напомним, Дарье 37 лет.

По некоторым данным, сейчас Мороз не состоит в отношениях. В 2018 году артистка развелась с кинорежиссером Константином Богомоловым. Избраннику Дарья подарила дочь Анну. 10-летняя девочка ходит в немецкую школу при Посольстве Германии в России, а также занимается музыкой и теннисом.

Ранее стало известно о том, что мать актрисы, Марина Левтова, предчувствовала свою смерть.