Сын запретил звезде фильма "Морозко" Седых приехать на похороны бывшего мужа

Сын запретил звезде фильма "Морозко" Седых приехать на похороны бывшего мужа
Кадр из фильма "Морозко"
Актриса до сих пор помнит про предательство бывшего супруга

Наталья Седых вспомнила о том, через какие трудности ей пришлось пройти в семейной жизни. В эфире передачи "Ты не поверишь!" актриса откровенно рассказала о неверности единственного супруга.

В 1935 году Седых вышла замуж за композитора Виктора Лебедева. В 1981 году у супругов родился сын Алексей. Около десяти лет Наталья Евгеньевна и Виктор Михайлович жили порознь: артистка – в Москве, а ее благоверный – в Санкт-Петербурге. Дело в том, что тогда звезда фильма "Морозко" выступала в Большом театре, поэтому отказаться от такой престижной работы она попросту не могла.

Однажды актриса без предупреждения приехала в их с мужем квартиру, находящуюся в Питере. Там знаменитость ждал крайне неприятный сюрприз: Седых застукала мужа с любовницей. Предательство Лебедева сильно подкосило ее.

"Жил он как хотел. В достатке, в красоте. Жен, любовниц менял как хотел, когда хотел. Прожил красивую жизнь", – отметила Наталья Евгеньевна.

В конечном итоге супруги расстались. 11 марта 2021 года композитора не стало. Его похоронили на кладбище в Комарово. Седых хотела приехать и проводить бывшего спутника жизни в последний путь, но ей запретил сын. Наследник не захотел, чтобы в период пандемии COVID-19 звездная мать ехала в другой город и рисковала своим здоровьем.

Кстати, актриса смогла простить неверного мужа. Его поступок она объяснила тем, что Виктор Михайлович попросту не вынес долгого отсутствия жены.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
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Может не в 1935 а в 1812 ? За наполеона бонапарта? КГ/АМ.
Человек
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В оПчем круТТо. Замуж вышла в 1935 году, а родила в 1981,лихо,ничего не скажешь
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