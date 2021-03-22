Актриса до сих пор помнит про предательство бывшего супруга

Наталья Седых вспомнила о том, через какие трудности ей пришлось пройти в семейной жизни. В эфире передачи "Ты не поверишь!" актриса откровенно рассказала о неверности единственного супруга.

В 1935 году Седых вышла замуж за композитора Виктора Лебедева. В 1981 году у супругов родился сын Алексей. Около десяти лет Наталья Евгеньевна и Виктор Михайлович жили порознь: артистка – в Москве, а ее благоверный – в Санкт-Петербурге. Дело в том, что тогда звезда фильма "Морозко" выступала в Большом театре, поэтому отказаться от такой престижной работы она попросту не могла.

Однажды актриса без предупреждения приехала в их с мужем квартиру, находящуюся в Питере. Там знаменитость ждал крайне неприятный сюрприз: Седых застукала мужа с любовницей. Предательство Лебедева сильно подкосило ее.

"Жил он как хотел. В достатке, в красоте. Жен, любовниц менял как хотел, когда хотел. Прожил красивую жизнь", – отметила Наталья Евгеньевна.

В конечном итоге супруги расстались. 11 марта 2021 года композитора не стало. Его похоронили на кладбище в Комарово. Седых хотела приехать и проводить бывшего спутника жизни в последний путь, но ей запретил сын. Наследник не захотел, чтобы в период пандемии COVID-19 звездная мать ехала в другой город и рисковала своим здоровьем.

Кстати, актриса смогла простить неверного мужа. Его поступок она объяснила тем, что Виктор Михайлович попросту не вынес долгого отсутствия жены.