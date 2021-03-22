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Российский актер Андрей Ильин рассказал о своих отношениях с бывшей возлюбленной. Артист признался в телеэфире, что как-то всерьез подумывал уйти из этой жизни после несчастной любви. Виной тому стало расставание с возлюбленной.
Андрей ушел от супруги Людмилы Ворошиловой к одной из актрис, работающей в театре имени Моссовета. Назвать имя свой бывшей любви Ильин не решился. Головокружительный роман был недолгим – отношениям настал конец уже через год. За это время артист пережил предательство, простить которое так и не смог.
Ильин признался, что переживал чудовищную боль и страдал от бессонницы, боясь вернуться домой.
"Я был где-то на грани", – заявил актер в эфире телепередачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
В тот период Андрей полагал, что единственный способ избавиться от мук – отойти в мир иной. Черная полоса длилась несколько месяцев. Прийти в себя помогла лишь любимая работа.
"Театр – это главный лекарь", – уверенно заявил гость программы.
Знаменитость считает, что возвращаться к супруге смысла нет – дважды в одну реку не войти, как заметил сам артист. Сейчас он живет вместе с Ингой Руткевич, с которой воспитывает сына Тихона.
В прошлом году артист признался, что так и не смог выйти из амплуа супруга Насти Каменской. Многие телезрители до сих пор помнят его по роли Алексея Чистякова, мужа главной героини, чья работа заключается в постоянной оперативно-розыскной деятельности на улицах Москвы. Впрочем, признает Ильин, жаловаться тут особо не на что: на улицах к нему постоянно подходят прохожие, которые помнят своего кумира по популярному отечественному сериалу.
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