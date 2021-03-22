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Сергей Сафронов стал гостем передачи "Звезды сошлись". В эфире шоу иллюзионист высказался о своей страшной болезни. Речь идет о раке лимфатической системы, обнаруженном у знаменитости в ходе обычного медицинского осмотра.
Сафронов вспомнил, как однажды ему позвонил возмущенный Эдгард Запашный. Дрессировщик был крайне недоволен тем фактом, что о недуге коллеги он узнал из новостей, а не лично от Сергея.
Бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" сообщил, что он пережил уже четыре сеанса химиотерапии. Сейчас в планах у знаменитости – прохождение послекурсовой терапии (ПКТ). Лишь после этого станет известно, прогрессирует ли болезнь и надо ли усиливать лечение.
"У меня постоянное головокружение, тошнота. Я обошел разные клиники и не сразу нашел своего доктора", – отметил иллюзионист.
Что касается отношения Сафронова к недугу, то он не считает рак неизлечимой болезнью. Для телезвезды онкология – это что-то наподобие экзамена, который необходимо успешно сдать.
Сергей добавил, что не захотел ложиться в больницу. Знаменитость лечится дома, а также посещает различные процедуры.
Напомним, ранее вокруг Сафронова разразился громкий скандал. Одна из участниц проекта "Битва экстрасенсов" обвинила Сергея во взяточничестве и вымогательствах. Якобы за успешное прохождение испытаний ведущий требовал крупную сумму денег. После этого телеканал ТНТ решил уволить иллюзиониста. Некоторые считают, что звезду шоу попросту подставили.
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