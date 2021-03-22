Малахов опубликовал свежий снимок тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Малахов опубликовал свежий снимок тяжелобольной экс-супруги Аршавина
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий посвятил модели новый выпуск своего шоу

На личной инстаграм-странице Андрей Малахов опубликовал фрагмент из интервью, героиней которого стала бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Журналистка заявила, что футболист буквально испортил ей жизнь.

Напомним, долгое время Казьмина борется со страшным заболеванием – аутоимунным некрозом. Недуг сильно отразился на внешности экс-избранницы Аршавина. Алиса практически лишилась носа, из-за чего ей постоянно приходится закрывать лицо руками на снимках.

В разделе "сторис" Малахов попросил убрать детей от экранов. После он показал, как сейчас выглядит журналистка. Несмотря на попытки телеведущего "замазать" изуродованный болезнью нос Казьминой, сквозь эффект размытия проглядывает то, что осталось от этого органа.

Видео было снято в больничной палате. Одетая в красный спортивный костюм Алиса, лежа на кушетке, раскрыла всю подноготную о бывшем муже.

"Он все разломал в щепки и сжег", – слабым голосом произнесла журналистка.

Анонс свежего выпуска гласит: "Женщина молит о помощи: Аршавин выгоняет ее с детьми умирать на улицу". Можно предположить, что спортсмен решил забрать себе квартиру, где сейчас проживают бывшая возлюбленная и ее дети. Кстати, одна из дочерей, Есеня, родилась от футболиста.

16 марта стало известно о том, что Казьмину госпитализировали. Алиса подхватила COVID-19, после чего у нее начались серьезные осложнения. У модели развилась пневмония. Тревожную новость сообщила ее мать Наталья Сарычева.

Вполне возможно, что журналистка уже пошла на поправку. В противном случае к ней вряд ли бы подпустили телевизионщиков. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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